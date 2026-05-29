子どもとスーパーへ行った時の何気ないやり取りに、思わず赤面してしまった筆者の友人Aさん。こっそり見つからないように隠していたつもりが、思いがけないきっかけでバレていて！？今回はAさんから聞いた、子どもとスーパーへ行った時の赤面エピソードをご紹介します。 思わず赤面！！ 思いがけない子どもからのご褒美