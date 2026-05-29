美人気象予報士の肩出しショットが話題になっている。２９日までに自身のインスタグラムを更新したのは、３月まで「ＡＢＥＭＡＰｒｉｍｅ」に出演していた穂川果音。白のワンピース姿を披露した。肩出しのデザインで、夏服コーデを公開。穂川は「まもなく梅雨が始まるよ！今年は、全国的に気温高め＋西日本〜東日本太平洋で雨量が平年並みが多くなる予想に。梅雨の期間は短くても、大雨に注意が必要です。」とファンに向