元TBSの雨宮塔子アナウンサー(55)が、滞在中のパリでの暮らしを投稿した。「リュクスなヴィンテージショップ」が増えているという。 【写真】50歳を超えても長い黒い髪が美しい、パリに映える 雨宮アナは23日に更新したインスタグラムで「先週は、しまっていたダウンを着ていたほど寒かったのですが、やっと一昨日あたりからパリも初夏の陽気になってきました」と気候について触れ、「先ほどアップしたYouTube