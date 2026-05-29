新潟のMF秋山裕紀がドイツのSVダルムシュタット98へ完全移籍アルビレックス新潟は5月28日、ドイツ2部ダルムシュタットへ期限付き移籍していたMF秋山裕紀が同クラブへ完全移籍することを発表した。ファンからも「めでたい」「がんばれ」と反響を呼んでいる。25歳の秋山は前橋育英高から新潟に加入しプロデビュー。アスルクラロ沼津や鹿児島ユナイテッドFCへの期限付き移籍を経験しながら新潟の主力として活躍し、J1リーグ通算77