台風6号は今後北上し、6月1日〜2日ごろは沖縄や奄美に接近し、その後、西日本に近づくおそれがあります。九州から関東の太平洋側では局地的に24時間降水量が300ミリを超える可能性があり、大雨への備えが必要です。早めの備えと避難行動を心がけてください。台風6号6月1日〜2日ごろ沖縄・奄美に接近へ台風6号は、今日29日正午現在、フィリピンの東にあって、1時間に20キロの速さで北西に進んでいます。中心気圧は998ヘクトパス