記事ポイント万世閣ホテルズが創業85周年を機に2026年6月よりロゴと公式ホームページを刷新物価高・遠距離旅行控えを背景に三世代で楽しめる”近場温泉リゾート”として再定義500円割引クーポン30,000枚配布・総勢85名へのプレゼントキャンペーンを同月より展開 北海道内に3つの温泉リゾートホテルを構える万世閣ホテルズが、創業85周年を機に大きく動き出しています。2026年6月、コーポレートロゴと公式ホームページを刷新し