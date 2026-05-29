記事ポイント米国産ポテトを使った期間限定・日替わりメニュー3品が「雨晴食堂」で提供されます提供日は2026年6月〜7月の計5日間、ごはん・汁・副菜付きのランチセットですJR大崎駅から徒歩3分、ゲートシティ大崎内の職域食堂で一般客も利用できます 東京・大崎のオフィス街に、米国産ポテトを主役にした期間限定ランチが登場します。米国ポテト協会 日本代表事務所は、職域食堂「雨晴食堂」にて2026年6月および7月の限定日に