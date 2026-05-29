ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2026年5月29日に「ユニバーサル・クールジャパン 2026」の「葬送のフリーレン」開幕セレモニーを開催しました。パークに新しく誕生する超没入型ウォークスルー・アトラクションの誕生を記念して行われた特別なイベントです。豪華ゲストが登壇し、作品の世界観に包まれた華やかなトークセッションが繰り広げられました。 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「葬送のフリーレン」開幕セレモ