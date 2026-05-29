YouTubeは、6月5日から7日までの3日間にわたり、『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』にノミネートされたアーティスト48組の音楽コンテンツを公開する特別企画『YouTube Music Weekend : MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Edition』を開催する。【写真】圧倒的透明感！ノースリドレスから二の腕あらわな畑芽育（MAJ2026ノミネート作品発表会より）同企画には、『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』主要6部門の最優秀楽曲賞にノミネートされているアイナ