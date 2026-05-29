韓国の俳優Kim Donghee（キム・ドンヒ）が、日本公式ファンクラブ『D:EAR』を６月１日から開設することを発表した。【画像】『梨泰院クラス』『SKYキャッスル』にも出演したキム・ドンヒキム・ドンヒは、会員制ファンコミュニティプラットフォーム「Fanicon（ファニコン）」にて、日本公式ファンクラブを開設。「Fanicon（ファニコン）」は、アーティストやインフルエンサーなどの「アイコン」と、「コアファン」をつなぐ会員