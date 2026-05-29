28日、日本バレーボール協会は東京都内で乾燥大麻を所持し、麻薬取締法違反（所持）の疑いで逮捕されたバレーボール日本代表の佐藤駿一郎容疑者について謝罪および経緯説明を行った。 関連記事：Def TechのMicroが乾燥大麻所持で逮捕過去に槇原敬之やASKAも薬物で逮捕歴 報道によると、佐藤容疑者は25日から東京都北区で行われた代表合宿に参加。逮捕前日の27日については午前に行われた宣伝写真の