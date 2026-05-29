2026年の衆議院選挙を舞台にした国民民主党の候補者による運動員への買収事件で、公職選挙法違反の罪に問われた陣営のSNS担当の女らの初公判が行われ、女らは起訴内容を認めました。衆院選で国民民主党の公認候補として立候補し、落選した入江伸子被告（63）の陣営で、SNS運用を担当していた菅原京香被告（25）と会計事務を担当していた佐藤芳子被告（63）は、大学生ら11人に選挙運動ボランティアの報酬としてあわせて46万円を支払