東京の最高気温は、きょう29日（金）から4日連続で30℃以上の真夏日が予想されています。【この先の進路は？】台風6号6月1日〜2日（火）にかけ沖縄や奄美を直撃するおそれ全国的にも週末は暑くなり、特にあさって31日（日）は九州で35℃以上の猛暑日が続出する可能性があります。熱中症にくれぐれもお気をつけください。北日本では暴風に警戒きょう29日（金）は西日本、東・北日本の太平洋側を中心に晴れるでしょう。北日本では