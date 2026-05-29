在留手続き手数料の引き上げ外国人の在留手続き手数料の上限を引き上げる改正入管難民法が29日、参院本会議で可決され、成立した。政府は審査の実費増加などを理由とするが、就労などで滞在を望む外国人の負担は大きく増える。2026年度中に適用する。訪日外国人の入国可否を事前に審査する電子渡航認証制度「JESTA」の創設も盛り込んだ。現行の手数料の上限は1万円。実際の額は在留資格変更・期間更新が6千円で、永住許可が1万