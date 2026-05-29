三島食品はこのほど、東京都内で開かれた「The乾麺グランプリ2026」に出展した。名前の入ったふりかけ容器ができる「オリジナルボトル作り」を行った。ふりかけ3袋以上の購入者を対象に、1日150本の限定で実施。多くの家族連れなどで賑わった。また、ステージでは社員による「ひろし劇団」が、全国のスーパーなどで実施し評判を集めている「赤しそずきんちゃん」を演じた。脚本を書いた末貞操社長と主催者の日本アクセス・佐々