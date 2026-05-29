アーモンドミルクで直接飲用以外の料理などに活用する汎用性訴求が活発化している。アーモンドミルク研究会の発表では、2025年のアーモンドミルク販売金額は前年比44％増の約325億円と過去最高を記録。規模拡大に伴い、汎用性においても豆乳に続く新たな選択肢として注目されている。トップシェアを握る江崎グリコは、5月28日から6月3日にかけて全国130店舗で「アーモンド効果」を使用した「アーモンドミルクフェア」を開催