人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が28日に自身のアメブロを更新。歯の矯正が終了したことを報告し、治療前後の比較写真を公開した。この日、桃は「やっっっと…矯正が終わりましたーーー」と報告し「綺麗に揃った…！！」と喜びのコメント。続けて、矯正前後の比較写真を公開し「こうやって比べてみると、だいぶ印象ちがうね、、！！」とつづった。一方で「ただ終わったと言ってもま