タレントの北斗晶が28日に自身のアメブロを更新。自身がプロデュースするコスメブランドの撮影を行ったことを報告し、移動中に購入した品を絶賛した。この日、北斗は「早朝に家を出て朝からnopaの撮影でした〜」と報告し、自身がプロデュースするコスメブランド『nopa』が今年で5周年を迎えることを発表。「リピーターの方々に支えられ愛されて5周年を迎えさせていただけます」と感謝を述べた。また、撮影現場での昼食について「女