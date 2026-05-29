俳優・アーティストののんさんは5月28日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーリゾートを訪れた様子を公開し、反響が寄せられました。【写真】ディズニーリゾートを満喫するのん「エンジョイしてるね」のんさんは「最初の装備雨の中でも楽しかった」とつづり、14枚の写真を投稿。東京ディズニーリゾートを満喫するショットで、雨の中でもレインポンチョを着用して楽しんだようです。また、さまざまな種類のディズニーグッズの