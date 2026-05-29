タレントの指原莉乃さんは5月28日、自身のInstagramを更新。最新ショットを公開しました。【写真】指原莉乃の肩出しトップス姿「樹愛羅ちゃんの真似してるの可愛い」指原さんは「とあるところに行ってました〜」「このヘアスタイルは樹愛羅を真似しました」とつづり、1枚の写真を投稿。外出した際の鏡越しの自撮りショットを披露しています。白地に黒いドット柄のホルターネックトップスを着用した、シンプルでキュートなコーディ