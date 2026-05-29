銀座コージーコーナーは、アデリアのグラスウェアシリーズ「アデリアレトロ」とのコラボ生菓子3品を全国の生ケーキ取扱店（北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はない）で、焼菓子ギフト2品を全国の店舗（福井県・京都府・鳥取県に取扱店はない）で6月5日（一部商品は、6月19日）から期間限定で販売する。昭和のかわいいを詰め込んだ、レトロポップなデザイ