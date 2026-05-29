サンワサプライは、リュック・手持ち・肩掛けの3通りで使える、22リットル容量の3WAYトートリュック「BAG−BT4BK」を6月中旬に発売する。16型ワイドノートパソコンや衣類も収納できる容量を備えながら、混雑した場所でも扱いやすいスリム設計を採用。背面にすっきり収納できるリュックベルトや長さ調整可能なハンドル、便利な前後ポケットなど、通勤・外出・出張から休日まで幅広いシーンで快適に使えるトートリュックとなっている