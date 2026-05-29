お笑いコンビ・南海キャンディーズのしずちゃんこと山崎静代が29日、都内で行われた舞台『成瀬は天下を取りにいく』記者会見に登場した。【写真】透明感あふれる…ユニフォーム姿を披露した山下美月山崎は「原作を読んだらめちゃくちゃ面白くて、成瀬に会いたいと思いました。その世界に入れて、成瀬と会えるっていうのがすごいうれしいし、楽しみやなって思っています」と舞台出演に喜び。本作では主人公・成瀬のバイト先の