お笑い芸人の狩野英孝、パンサー・尾形貴弘が29日、都内で行われたフジテレビ系全国ネット『全力おたすけバラエティ かのおが便利軒』（6月7日放送午後4時5分）番組制作発表会見に出席。サプライズ登場したイチキップリン扮する“細一木数子”に翻弄される一幕があった。【写真】すごいメイク！“細一木数子”になったイチキップリン三度目となる全国放送への喜びやこれまでの放送の振り返りなどトークを展開した2人の前に、