ハーゲンダッツ ジャパンは、ハーゲンダッツ ミニカップ Gelati（ジェラーティ）「トロピカルリッチ＆ココナッツ」、同「ソルティキャラメル＆ピスタチオ」を6月30日から期間限定で発売する。ハーゲンダッツが夏の新シリーズとして届ける「Gelati」は、素材の味わいは濃厚でありながら、すっきりした後味に仕上げ、1カップで2つのフレーバーを楽しめる点が特長。商品の魅力を分かりやすく伝えるため、イタリア語でジェラートの複数