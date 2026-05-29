ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が２８日（日本時間２９日）、本拠地シカゴでのツインズ戦に「２番・一塁」で先発出場。２打数１安打１打点でア・リーグ１位タイの４１打点に伸ばし、２０本塁打と合わせて?打撃２冠?に浮上した。ＭＬＢではルーキーながら下馬評をはるかに上回る快進撃に、早くも?答え合わせ?が始まっている。村上は空振り率の高さなどが懸念され、契約は２年３４００万ドル（約５３億円＝当時）と大