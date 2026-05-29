オートレーサーの佐藤摩弥（３４）が２９日、ボートレース浜名湖でトークショーを行った。この日はＳＧ「第５３回ボートレースオールスター」４日目。２日目のトークショーを行った先輩オートレーサーの森且行から「最後の最後で舟券を外してしまったのでサトマヤはしっかり舟券を取ってリベンジしてほしい」との伝言が関係者に残されていた。佐藤は１Ｒの３連単２万８７９０円の万舟券をしっかりゲットし、森の伝言をしっかり