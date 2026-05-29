ILLITの日本人メンバー、モカが活動を再開する。所属事務所のBELIFT LABは5月29日、「ILLITのメンバーであるモカが、音楽番組の活動最終週のステージを共にすることになった」と発表した。【写真】セーラームーン？モカのアニメ級ビジュモカは同日午後に韓国で放送されるKBS2『ミュージックバンク』より活動を再開する。（写真提供＝OSEN）モカモカは4月20日に活動休止を発表。急激な体調不良により受診した結果、医師から治療と休