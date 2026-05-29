RIIZEのソンチャンが、温かみのあるビジュアルを披露した。6月15日にリリースする2ndミニアルバム『II』でのカムバックを控えるなか、トレーラー映像が話題を集めている。【写真】ソンチャン、日本で“デート風SHOT”5月29日に公式YouTubeチャンネルを通じて公開された「RIIZE ‘II’ Trailer：Deep Dive」は、普段のソンチャンの関心事を積極的に反映して企画された映像だ。映像の中でソンチャンは、水中で静かに過ごしたり、本を