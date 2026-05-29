「これはモデル向けの価格だ」元JEWELRYのイ・ジヒョンが、自身の美容室の価格表を巡り波紋を広げている。【画像】問題の「950円カット」価格表5月27日、イ・ジヒョンはインスタグラムを更新。「価格の問い合わせを本当にたくさんいただいた。施術や店舗の管理、お客様への対応で非常に忙しく、回答する時間がなかった」と綴り、美容室の施術価格表の写真を掲載した。公開された価格表には、男女共通のカットが9000ウォン（約950円