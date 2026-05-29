【モデルプレス＝2026/05/29】俳優の瀬戸康史が5月28日、自身のInstagramを更新。トイストーリーホテルでのショットを公開し、話題になっている。【写真】38歳俳優「家族とかな？」トイ・ストーリーホテルでのレアなプラベショット◆瀬戸康史、トイ・ストーリーホテルショット披露瀬戸は「部屋の湿度計みたら70％だと！！？梅雨来た？ジメジメして気持ちが沈む日には、カラッとして楽しかった時を思い出そう」とつづり、東京ディズ