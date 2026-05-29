ファミリーマートは、「ファミマルBakery(ファミマルベーカリー)」から、定番の塩バターパンを新たな組み合わせで進化させた「うまじゅわ〜っ!塩バターパン」シリーズの展開を、2026年6月2日から開始する。ラインアップは、「塩バターハムチーズパン」(税込185円)、「塩バターチョコパン」(税込180円)、「塩バターメロンパン」(税込180円)の全3種。いずれも沖縄県では仕様と価格が異なる。【「うまじゅわ〜っ!塩バターパン」3種の