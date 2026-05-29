【モデルプレス＝2026/05/29】カリスマトレーナーのAYAが5月28日、自身のInstagramを更新。マタニティファッションを披露し、反響になっている。【写真】第1子妊娠の41歳美女トレーナー「楽ちんマストで臨月っぽくないファッションでいたい」ビッグTシャツから美脚◆AYA、ビッグTシャツ姿公開AYAは「ビッグTシャツでゆるりと 骨盤が広がってお尻回りがドカンと更に大きくなってきたので、オーバーサイズのTシャツがフワッと隠せて