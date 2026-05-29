5月21日発表 プラッツは香港のプラモデルメーカー、ドラゴン社(Dragon Models Ltd)がプラモデル事業を撤退し、知的財産（IP）、3Dテクノロジー、デジタルアセット、ライセンス事業などを中心とした新たな事業展開へ移行することを告知した。 ドラゴン社は香港のプラモデルメーカーとして航空機、戦車といったスケールモデルや、アクションフィギュアを手掛けていた。他