イスラエルを拠点としてウェブサイト作成サービス「Wix.com」を提供するWixのアビシャイ・アブラハミCEOが、従業員の約20％を削減する計画を発表しました。対象は約1000人に上るとみられ、同社史上最大規模の人員削減として報じられています。Black Thursday: Israeli tech reels as Wix, Amdocs, Rapyd and SentinelOne cut jobs | Ctechhttps://www.calcalistech.com/ctechnews/article/rko5kglegxWIX Stock Alert: What to Know