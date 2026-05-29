【CSMガイアメモリver.2 EXTRAセット】 5月29日16時より予約開始 11月 発送予定 価格：12,100円 バンダイは、なりきり玩具「CSMガイアメモリver.2 EXTRAセット」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて5月29日16時より予約受付を開始する。発送は11月を予定し、価格は12,100円。 本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダーW」に登場するガイアメモリより「