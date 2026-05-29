偉業達成から５日たっての朗報に、ＳＮＳ上が沸いている。５月２４日のオークス・Ｇ１で、ＪＲＡ女性騎手として初めてのＧ１制覇を成し遂げた今村聖奈騎手（２２）＝栗東・寺島良厩舎＝が２９日、自身のＸを更新。１００勝記念キャップを再販するとポストした。商品はハートマークがかわいらしい、今村聖奈騎手オリジナルロゴをあしらったもので、カラーはブラック×ホワイト、ブラック×ブルー、ホワイト×パープル、ライトブ