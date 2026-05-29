テレビ静岡が６月６日午後６時半から放送する『くさデカ』のテーマは「静岡出身新レギュラー地元のツレの自慢のアレＳＰ！第２弾」。味・コスパ最強のつけ麺セットに５０年以上愛され続ける絶品ステーキ。静岡市清水区出身の新レギュラー・相馬理が地元の美食を食べ尽くす。俳優業はもちろん、Ｊ１清水エスパルスのアンバサダーとしても活躍中の相馬。今回は高校時代の友人３人が登場し、彼らが足繫く通う地元の