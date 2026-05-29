長野県岡谷市で、再来年度に統合が予定されている2つの保育園の園児たちがみそ造りを通して交流しました。みそ造り体験を行ったのは、岡谷市の川岸保育園と成田保育園の年長園児、あわせて28人です。2つの保育園は再来年度、新たに開園する認定保育園への統合が予定されています。開園を見据えた園児の交流は今年度2回目で、29日の交流では市内のみそ蔵から講師を招き、大豆をつぶすところからみそ造りを学びました。園児「（上手