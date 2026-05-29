29日朝、長野市中御所の小学校の近くにある河川敷でイノシシが目撃され、警察が注意を呼び掛けています。長野市と警察によりますと、29日午前6時半すぎ、長野市中御所にある裾花川の河川敷で体長およそ50センチのイノシシ1頭が目撃されました。市の担当者と警察が現場付近を捜しましたが、発見には至らず、けが人の情報は入っていません。付近では28日午後6時半ごろにも、河川敷の東側にある裾花小学校のグラウンドから川に向かっ