TBSの日曜劇場「VIVANT」の公式SNSが28日に更新され、新たなイラストが公開された。これで説明が一切ない“意味深投稿”は30日連続となった。同作は俳優・堺雅人が主演し、2023年に大ヒット。今年7月から異例の2クール連続で続編が放送されることが決まっている。この日の投稿は、警視庁公安部外事第4課・野崎守（阿部寛）と思しきキャラのイラスト。野崎は、主人公・乃木憂助（堺雅人）の最大の理解者であり協力者。バルカ