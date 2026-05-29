28日から防災気象情報が新しくなったとお伝えしましたが、線状降水帯についても新しい情報が加わります。■気象庁のホームページに「線状降水帯予測マップ」が新設まず、気象庁のホームページに新設された「線状降水帯予測マップ」です。◇今後3時間以内に線状降水帯が発生するおそれのあるエリアが赤色で表示されます。雨雲レーダーなどとあわせて活用いただきたいと思います。■「線状降水帯直前予測」も開始そして「線状降水帯