俳優の小沢仁志（63）が28日深夜放送の東海テレビ「千原ジュニアのヘベレケ」（木曜夜0・15）にゲスト出演。ライバル視している俳優を明かした。この日は小沢をはじめ、三四郎・小宮浩信、ニッチェ、紺野ぶるまが出演。MCの千原ジュニアが「小沢さんってライバル誰なんですか？」と質問した。小沢はすぐさま「俺」と答えたものの、ジュニアが「それはそれとして、ちょっと気になるな、アイツの動向とか」と再質問した。す