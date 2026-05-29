歌手・GACKT（52）が29日、自身のX（旧ツイッター）を更新。巨人の阿部慎之助監督（47）が18歳の長女に暴行を加えた疑いで25日に現行犯逮捕され、26日に辞任したことについて、超長文で自身の考えをつづった。阿部氏辞任に関しては、27日に開かれた会見の中で警察への通報の経緯が明かされた。代理人を通じて長女の手紙が公表され「殴る、蹴るといった事実はない」と報道内容の一部を否定。長女は当初、対話型の生成人工知能（