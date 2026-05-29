Bリーグ決勝の最終戦でプレーする琉球・岸本＝横浜アリーナバスケットボールBリーグ1部（B1）の琉球は29日、bjリーグ時代の2012年からチーム一筋でプレーしたガードの岸本隆一（36）が退団すると発表した。沖縄県出身で大東大出。遠めから放つ3点シュートを武器に、22〜23年シーズンのBリーグ優勝、24〜25年の第100回天皇杯全日本選手権制覇に貢献した。球団を通じ「環境や人、バスケットスタイルそのものも変わっていく中で14