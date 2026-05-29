26歳で乳がんを告知され、34歳でおよそ2カ月の余命宣告を受けたYouTuberのミミポポが、抗がん剤治療の「1番楽」な副作用について明かし、注目が集まっている。【映像】入院中の姿や髪が薄くなり丸刈りにした姿これまでブログで、抗がん剤の副作用で髪が薄くなり丸刈りにした姿や、手先がしびれていることなどを発信してきたミミポポ。抗がん剤治療の“1番楽な副作用”を明かす2026年5月27日の更新では、最も楽だという副作用