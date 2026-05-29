元巨人でオイシックスCBO桑田真澄氏（58）の次男でタレントのMatt（31）が29日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。1カ月半で18キロのダイエットに成功したことを明かし、方法を明かした。Mattは自分流のダイエット法があるといい「もともとは82キロあって。身長が183センチで。結構ぷよぷよしていて」と振り返った。身長があるため「なんとなくカバーできていたんですよ」としたものの、昨秋ミラノコレ