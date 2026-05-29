タレント今田耕司（60）が29日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜午前8時30分）に出演。自宅にあるテレビの台数を明かした。この日のメールテーマは「未来を感じた瞬間」。薄型テレビの登場に驚いたというリスナーからのメッセージが寄せられると、今田は「分かる！」とひと言漏らし「大きいテレビになればなるほど奥行きがすごいから。どんどん後ろがデカくなるから。大体テレビの場所って