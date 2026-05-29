タレントのＭａｔｔが２９日、フジテレビ系「ぽかぽか」に出演。１カ月半で１８キロの減量に成功した秘訣を公開した。Ｍａｔｔは「もともと８２キロあって。身長は１８３センチ。結構ぷよぷよしちゃってて。でも身長があるからなんとなくカバーできていた」というが、昨年９月に「ミラノコレクションを観に行くとなって、衣装を先に頂くんですけど、入らなくて。これヤバイとなって」と用意された衣装が入らず真っ青に。そこ