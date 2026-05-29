日本航空の客室乗務員が乗務前の検査でアルコールが検知され出発便が遅れた問題で、金子国土交通大臣は「大変遺憾だ」と苦言を述べました。5月23日、広島発のJAL252便に乗務予定だったチーフパーサー（50代）が、前日に同僚（30代）と運航規程に反する形で飲酒し、乗務前の検査でアルコールが検知されたため、出発便が40分以上遅れたものです。金子国交大臣：社員1人1人の安全意識の徹底が十分であるとは言えず大変遺憾であります